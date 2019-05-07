ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА Суспільство | 02-05-2019, 21:16 0 170 Своє професійне свято та 101-у річницю з дня створення прикордонної охорони України відзначали прикордонники Мукачівського загону 30 квітня.

Сьогодні в управлінні Мукачівського прикордонного загону відбулись урочисті заходи з нагоди Дня прикордонника.

Керівництво, військовослужбовців та персонал загону прийшли привітати представники області, міста, правоохоронних органів та духовенства.

Кращих фахівців своєї справи нагородили відомчими нагородами, грамотами та цінними подарунками.

У свою чергу прикордонники продемонстрували гостям свята техніку та озброєння, яку використовують при виконанні службових обов'язків, а також свої вміння при затриманні правопорушників. Кінологи ж показали вміння своїх вихованців виявляти заборонені предмети.

