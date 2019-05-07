На Львівщині розпочали фінансування пенсій за травень 2019 року Суспільство | 02-05-2019, 21:04 0 213 Сьогодні, 2 травня 2019 року головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області розпочато фінансування пенсійних виплат та житлових субсидій.

На пенсійні виплати спрямовано 100,3 млн. грн., на житлові субсидії 8,0 млн. гривень.

Виплата пенсій та житлових субсидій через поштові відділення та установи банків здійснюватиметься з 4 по 25 травня.

