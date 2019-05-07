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Для дошкільнят Золочева організували екопізнавальне заняття

Суспільство | 02-05-2019, 20:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 129 129    
Працівники відділу еколого-освітньої роботи НПП «Північне Поділля» організували та провели еколого-пізнавальне заняття щодо сортування відходів для дошкільнят ДНЗ №6 «Вербиченька» міста Золочів.
Під час занять, еконаставники розповідали дітям про види відходів та ділились екошпаргалками як сортувати відходи правильно.
«Дитина дошкільного віку активно пізнає всі сфери людського життя, а особливо цікавиться природним середовищем. Її допитливість охоплює все, від способу життя найдрібнішої комахи до влаштування Всесвіту. Завданням екоосвітян НПП «Північне Поділля» є не лише пояснити дитині, чому листя жовтіє восени, а веселка з'являється після дощу – потрібно також навчити їх цінувати й оберігати природні багатства, усвідомлювати наслідки своєї діяльності для довкілля», - зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Руслан Гречаник.
Також кожен з дошкільнят на занятті отримав інформаційний зошит «Сортуй відходи правильно». Зазначаємо, що роздатковий друкований матеріал надруковано за кошти фонду ОНПС.
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