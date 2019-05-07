У Львові стартує серія безкоштовних тренувань з бігу Open Run Days Суспільство | 02-05-2019, 20:38 0 150

У Львові стартує серія безкоштовних тренувань з бігу Open Run Days

В рамках підготовки до 4th Molokiya Lviv Half Marathon розпочнеться серія бігових тренувань Open Run Days. Ціль тренувань — дати змогу всім охочим найкращим чином підготуватись до найбільшої бігової події західної України — 4th Molokiya Lviv Half Marathon, яка відбудеться 9 червня.

Спеціальні гості першого ORD — генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький та міський голова Львова Андрій Садовий.



Тренування проходитимуть щосуботи у Стрийському парку о 09.00 год.



Графік занять:



04.05 — ORD № 1



11.05 — ORD № 2



25.05 — ORD № 3



01.06 — ORD № 4



Також 18 травня відбудеться тестовий забіг Long Training, на якому учасники зможуть перевірити рівень своєї підготовки перед майбутнім стартом 4th Molokiya Lviv Half Marathon 9 червня.



«Незалежно від рівня підготовки приходь та бери участь у відкритому біговому тренуванні. Не пропусти можливість безкоштовно розвинути свої навички, використовуючи досвід професійних тренерів. На Open Run Days ти завжди серед своїх», — зазначають організатори.

