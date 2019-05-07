Синоптики застерігають про пориви вітру та грози, шквали й град на завтра Суспільство | 02-05-2019, 20:20 0 116

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову та області 3 травня вдень очікуються грози, пориви вітру та в окремих районах — шквали 17 — 22м/с, місцями значний дощ, град. Усіх учасників дорожнього руху просять бути обережними через негоду.

Зокрема, під час сильного вітру намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Водіям транспортних засобів слід обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами.



Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через швальний вітер та негоду, інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.