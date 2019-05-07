За останні три роки Львів виділив понад 130 млн. грн. на розвиток інфраструктури м. Винник Суспільство | 02-05-2019, 15:31 0 127

Львів фінансово підтримує сусідні населені пункти. Як повідомили в департаменті економічного розвитку ЛМР, з міського бюджету міста Львова за останні три роки було виділено 131,3 млн. грн на розвиток інфраструктури м. Винник. Зазначимо, цього року передбачено інвестувати в розвиток м. Винник більше 63 млн. грн., а на сьогодні вже профінансовано більше 10 млн. грн.

Подаємо детальну інформацію щодо видатків з бюджету розвитку м. Львова на розвиток м. Винник за 2016, 2017, 2018, 2019 рр.



У 2018 році на розвиток освіти у м. Винники було профінансовано 1 млн 931 тис. грн, у 2017 році — 1 млн 470 тис. грн, у 2016 році — 1 млн 472 тис. грн. Зазначимо, у 2019 році бюджетні призначення складають 4 млн 943 тис. грн, на сьогодні профінансовано — 588,8 тис. грн.



На створення ЦНАП у 2018 році було виділено 1 млн 943 тис. грн, у цьому ж році бюджетні призначення складають 1 млн 291 тис. грн.



Нагадаємо, Львів цього року уже виділив перший транш субвенції для м. Винник у розмірі 7 млн. гривень. Ці кошти ідуть на освітлення, ремонт доріг та облаштування дитячого садочка.



Загалом виділено субвенції міському бюджету м. Львова для м. Винники на розвиток інфраструктури за останні три роки: у 2016 році — 7 млн 100 тис. грн; у 2017 році — 25 млн грн; у 2018 році — 45 млн. грн; у 2019 році — 5 млн. тис. грн.



На ремонт дороги було виділено: у 2017 році — 7 млн. грн, у 2018 році — 17 млн. 200 тис. грн.



На створення дошкільного навчального закладу було виділено: у 2017 році — 15 млн. грн; у 2018 році — 27млн 800 тис. грн.



На зовнішнє освітлення Винник з міського бюджету Львова інвестовано: у 2016 році — 3 млн. грн, у 2017 році — 4 млн. грн, у 2018 році — 1 млн 479,6 тис. грн.



На реконструкцію та будівництво водопровідних, каналізаційних мереж було виділено: у 2016 році — 5 млн 390 тис. грн; у 2017 році — 13,5 млн. грн; у 2018 році — 20 млн. грн. Зазначимо, цьогоріч бюджетні призначення складають 30 млн. грн, вже профінансовано 5 млн. грн.



Відтак, разом за останні три роки видатки, які проводяться з бюджету розвитку на розвиток інфраструктури м. Винник становлять 131 млн 287 тис. грн:



— у 2016 році — 16 млн 962 тис. грн;



— у 2017році — 43 млн 970 тис. грн;



— у 2018 році — 70 млн 355 тис. грн;



— у 2019 році — бюджетні призначення становлять 63 млн 234 тис. грн, вже профінансовано 10 млн 588 тис. грн.



Нагадаємо, окрім м. Винники, з міського бюджету Львова виділяються кошти і на фінансування робіт у смт. Рудно та смт. Брюховичі.



За останні три роки з бюджету розвитку на розвиток інфраструктури смт. Брюховичі було виділено 28 млн 332 тис. грн:



— у 2016 році — 12 млн 684 тис. грн;



— у 2017 році — 7 млн 057 тис. грн;



— у 2018 році — 8 млн 590 тис. грн;



— у 2019 році — бюджетні призначення становлять 14 млн 241 тис. грн.



Ці кошти були розподілені на реконструкцію системи водопостачання та водовідведення амбулаторії сімейної медицини на вул. Ягідній, 8 смт. Брюховичі комунального підприємства «1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева»; на капітальний ремонт фасаду амбулаторії сімейної медицини смт Брюховичі по вул. В. Івасюка, 40 КНП «Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева»; на реконструкцію системи водопостачання та водовідведення амбулаторії сімейної медицини на вул. В. Івасюка, 40 смт. Брюховичі комунального підприємства «1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева»; на Будівництво велосипедної доріжки від вул. Варшавської до смт. Брюховичі.



Водночас протягом трьох років (2016, 2017, 2018) виділялася субвенція селищному бюджету смт. Брюховичі у розмірі 13 млн 999 тис. грн на реконструкцію з розширенням школи № 41 на вул. Макаренка, 19.



Також за останні три роки з бюджету розвитку на розвиток інфраструктури смт. Рудно було виділено 40 млн 956 тис. грн:



— у 2016 році — 2 млн 930 тис. грн;



— у 2017 році — 12 млн 886 тис. грн;



— у 2018 році — 25 млн 138 тис. грн;



— у 2019 році бюджетні призначення становлять 2 млн 250 тис. грн.



Ці кошти були розподілені на реконструкцію водопостачання; будівництво напірно-самотічних каналізаційних колекторів; амбулаторію сімейної медицини на вул. Шевченка, 64; будівництво школи в с. Малехів.



Також за останні два роки (2017, 2018) виділялася субвенція селищному бюджету смт. Рудне на розвиток інфраструктури у сумі 5 млн 465 тис. грн.