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Мер Львова обговорив із найсильнішим адаптивним атлетом України розвиток спорту та організацію змагань «Ігри Героїв» у місті

Суспільство | 02-05-2019, 15:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 154 154    
Мер Львова обговорив із найсильнішим адаптивним атлетом України розвиток спорту та організацію змагань «Ігри Героїв» у місті
Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся із найсильнішим адаптивним кросфіт-атлетом України, учасником Міжнародного туру змагань «Ігри Героїв» Романом Линдовим. Мер привітав спортсмена з досягненнями та побажав подальших успіхів. А також наголосив, що місто й надалі активно розвиватиме спортивну інфраструктуру, та напрацює комплексну програму військово-патріотичного виховання дітей. Окрім того, мерія допоможе в організації чергового етапу змагань «Ігри Героїв», який відбудеться у Львові 30 червня цього року.
До зустрічі долучились також заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, та начальник міського управління молоді та спорту Антон Нікулін.

Зі слів Андрія Садового, місто активно підтримує військових — вже третій рік діє програма одноразової допомоги по 100 тис. грн. для учасників АТО/ОСС зі Львова, збудований будинок для бійців, виділяють квартири й надають чимало різних міських допомог. Однак дуже важливим є і спорт для бійців та ветеранів війни.

«Дуже багато хлопців пройшли війну. І, на жаль, в державі немає розуміння того, що для усіх, хто пройшов війну, потрібно створити належні умови для подальшого життя і розвитку. Наприклад, в Америці активно розвивають спорт, і люди, які пройшли війну, є спортсменами, і держава все це підтримує, є дуже крута інфраструктура. Наше завдання — щоб ми відновили те, що є, і почали будувати нові спортивні комплекси, щоб люди могли підтримувати себе у формі. Але це має бути загальнодержавна політика, і це треба продумати, проаналізувавши досвід тих країн, які брали участь у військових операціях. Треба вибудовувати спортивні центри, щоб підсилювати військово-патріотичне виховання, вчити людей, як себе поводити в екстремальних ситуаціях», — зазначив під час зустрічі Андрій Садовий, міський голова Львова.

Зі слів Романа Линдова, черговий етап змагань «Ігри Героїв» відбудеться у Львові 30 червня цього року. Участь у змаганнях візьмуть 14−16 атлетів з інвалідністю. Буде 5 команд по два учасники — діючих військових або ветеранів.

«Це круто, бо дуже багато людей беруть участь у таких змаганнях, можна залучити молодіжні колективи. Змагання триватимуть впродовж 3−4 години. Швидко, інтенсивно, заряджаюче», — сказав Роман Линдов, адаптивний кросфіт-атлет України.

Довідка

Роман Линдов — 28 річний чоловік, який отримав важке поранення (втратив кисть руки та отримав опік 30% поверхні тіла) під час Майдану взимку 2013−2014 років, а тепер став найсильнішим адаптивним кросфіт-атлетом України. Про свою історію він розповідає: «У якийсь момент я опинився на межі життя та смерті — майже кілька місяців був без свідомості. Прокинувся і дуже важко усвідомлював що зі мною сталося — не міг повірити, що вся ця історія сталася зі мною. Тоді я мав два виходи — або впасти у депресію, зненавидіти світ і замкнутися у собі або почати боротися і далі йти вперед. Я обрав другий варіант і так почалося моє нове життя. Я обрав спорт як реабілітацію, „Ігри Героїв“ — стали основою мого становлення, як адаптивного атлета, та допомогли мені знайти шалену підтримку та вірних друзів».

Має такі нагороди та досягнення: кавалер ордена «За мужність»; переможець Всеукраїнського етапу змагань з кросфіту «Ігри Героїв» серед спортсменів з ампутаціями; третє місце на світових змаганнях серед адаптивних атлетів з кросфіту, що проходили у канадському місті Колінгвуд.

«Ігри Героїв» — це всеукраїнські кросфіт-змагання для поранених воїнів АТО та людей з інвалідністю. Головна мета Ігор — психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, мало захищених та соціально вразливих верств населення. Учасники змагань прагнуть своїм особистим прикладом показати іншим людям з особливими потребами, що їм під силу повернутися до повноцінного життя.

Ігри Героїв — волонтерський проект. Підготовкою спортсменів займаються декілька залів по Україні — в Харкові, Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Львові.
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