Мерія вкотре застерігає: у Львові ще 5 людей отруїлись чадним газом Суспільство | 02-05-2019, 15:24 0 126 Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям! Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 26 та 30 квітня трапились випадки отруєння чадним газом.

Так, 26 квітня о 22.10 год. у квартирі на пл. Ринок 8 (Галицький район) отруїлися чадним газом 2 особи, з них 1 дитина. Квартира обладнана газовою плитою ПГ-4, газовою колонкою у ванній кімнаті та парапетним конвектором. Обставини події встановлюють. Також 30 квітня близько 19.30 год. у квартирі на вул. Роксоляни, 87 (Залізничний район) отруїлися чадним газом 3 осіб, з них 2 дітей (мешканці квартири). Квартира обладнана ПГ- 4 та газовою колонкою. Обставини події встановлюють.



Загалом з початку року у Львові трапилось уже 30 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 62 людини (з них 16 дітей), з яких 8 — загинули! Із 30 випадків отруєння — 28 трапилось через порушення споживачем типової інструкції з безпечного користування газовими приладами, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки.



Фахівці наголошують, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.