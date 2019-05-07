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У Львові виявили незаконні надбудови у житловому будинку на вул. Лемківській, 9а

Суспільство | 02-05-2019, 15:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 135 135    
У Львові виявили незаконні надбудови у житловому будинку на вул. Лемківській, 9а
Мерія закликає усіх забудовників дотримуватися законодавства у сфері містобудування. Нещодавно Інспекції ДАБК у м. Львові стало відомо про початок виконання будівельних робіт по вул. Лемківській, 9а у м. Львові без документа, що дає право виконувати будівельні роботи. Відтак було здійснено позапланову перевірку об’єкта, де виявлено надбудову на плоскому даховому перекритті двох додаткових капітальних споруд.
«Будинок будувався отримавши містобудівні умови та обмеження ще в 2013 році, але ми стали свідками того, що на даху дуже стрімко збудували дві незаконні будови. Особисто я це побачив випадково, відтак подав сигнал до ДАБІ міста.

І я хочу звернутися до всіх охочих, що зводять незаконні будови, починаючи від балкону, закінчуючи такими речами. Все-таки міська інспекція ДАБК у місті Львові дійсно працює, штрафує і дуже гостро наказує і прикладом цьому є незаконне будівництво на Личаківській, 259. Це був знесений перший в Україні будинок, який не мав жодних документів. Тому свою політику щодо незаконних забудов змінювати ми не збираємося. Тому я всіх мешканців Львова закликаю, у разі виявлення незаконного будівництва подавати сигнали в Інспекцію ДАБК у місті Львові, відтак ми зможемо швидше на це реагувати", — розповів Юліан Чаплінський, начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР.
Як повідомила Інспекція ДАБК у м. Львові, під час перевірки було встановлено, що суб’єктом містобудування ОСББ «Елітний — Люкс» починаючи з лютого 2019 року проводиться реконструкція дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку № 9А на вул. Лемківській у м. Львові шляхом надбудови на плоскому даховому перекритті цього будинку двох додаткових капітальних споруд розмірами в плані 9,2×12 м та висотою 3,3 м із встановленням сонячних панелей. Дозвіл на виконання таких робіт не видавався. На час проведення перевірки будівельні роботи продовжувалися.
«Спершу у будинку був плоский дах, а зараз збудовано дві нові будівлі. Ці будівлі мають конструктивні елементи збудовані з блоків, мають повноцінний дах і також зараз вже проведені роботи однієї будівлі з оздоблення, а у іншій будівлі лише проведена ізоляція з пінопласту, відповідно роботи не припиняються», — розповів Святослав Кіндратів, керівник юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю м. Львова.

Оскільки виявлені роботи порушують Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», посадові особи Інспекції ДАБК у м. Львові склали акт перевірки, два приписи про зупинення виконання будівельних робіт та про усунення виявлених під час перевірки порушень, а також два протоколи: один щодо ОСББ «Елітний — Люкс», а інший щодо керівника цього об’єднання. Відповідальність за виявлені правопорушення передбачена Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності». Також начальник Інспекції ДАБК у м. Львові виніс постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності щодо ОСББ «Елітний — Люкс» на суму 710 тис 770 грн.
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