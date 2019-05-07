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На Львівщині затримано організатора незаконного переправлення громадян через український кордон
|Суспільство | 02-05-2019, 11:33
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|За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, слідчими Нацполіції, спільно з працівниками Державної прикордонної служби України, у ніч з 23 на 24 квітня цього року, затримано 34-річного громадянина Російської Федерації, який організував схему незаконного переправлення до Польщі чотирьох громадян Пакистану.
Перетнути державний кордон України зловмисники намагались у с.Шегині на Львівщині, де їх і затримали правоохоронці.
Так, вказаній особі оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі та строк від 5 до 7 років.
Досудове розслідування у вказаному провадженні триває.
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