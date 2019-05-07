Змінюються реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 07/05/2019 Стартує Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків – 2018»...>> Синоптики прогнозируют “не комфортную" погоду: дожди, мокрый снег и холод...>> Госдеп объяснил замену посла США в Украине...>> ОБСЕ зафиксировала РСЗО "Град" в центре Луганска...>> Facebook удалил почти 100 аккаунтов и групп с российской пропагандой...>> В Польше заявили, что не покупают уголь из Донбасса и обвинили в этом Германию...>> Зеленский встретился с главой УГКЦ и представителями Совета раввинов Украины...>> Львівська область – лідер із кількості зареєстрованих медзакладів та лікарів в електронній системі охорони здоров’я...>> Понад 7 млн гривень - на реабілітацію дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП...>> У лікарні в Дніпрі помер військовий зі Львівщини...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Завдяки якісно проведеній гідравліці, у минулому опалювальному сезоні у нас не було аварійних ситуацій на теплових мережах», — Сергій Бабак...
 >>> 
«Львів — це місто, яке завжди дає шанс», — А. Садовий...
 >>> 
Коломойський про можливий розпуск парламенту: Мені все одно...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Зловмиснику, який завдав товаришу смертельне поранення, загрожує до 15 років в’язниці...
03-05-2019, 10:54  >>> 
Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП за участі курсанта Львівського державного інституту внутрішніх справ...
01-05-2019, 12:25  >>> 
Трьох юнаків з Жовківщини, які до смерті побили однолітка через борг, посадили під варту...
26-04-2019, 18:36  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

Змінюються реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску

Суспільство | 02-05-2019, 11:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 123 123    
Нові рахунки почнуть функціонувати з 2 травня 2019 року, граничний термін використання існуючих рахунків спливає 1 травня 2019 року. Починаючи з 2 травня 2019 року кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватися, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.  
Державною казначейською службою України з метою оптимізації кількості учасників системи електронних платежів Національного банку України – територіальних органів Казначейства, шляхом подальшої централізації інформаційних ресурсів Казначейства (МФО 899998) згенеровано параметри небюджетних рахунків 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування».
Інформацію щодо реквізитів рахунків платники податків можуть отримати в Центрах обслуговування платників за місцем знаходження на обліку або на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» в розділі «Бюджетні рахунки»
   Новини по темі: Суспільство
Стартує Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків – 2018»...
07-05-2019, 10:07  >>> 
Синоптики прогнозируют “не комфортную" погоду: дожди, мокрый снег и холод...
07-05-2019, 09:03  >>> 
Госдеп объяснил замену посла США в Украине...
07-05-2019, 08:58  >>> 
ОБСЕ зафиксировала РСЗО "Град" в центре Луганска...
07-05-2019, 08:53  >>> 
Facebook удалил почти 100 аккаунтов и групп с российской пропагандой...
07-05-2019, 08:52  >>> 
В Польше заявили, что не покупают уголь из Донбасса и обвинили в этом Германию...
07-05-2019, 08:50  >>> 
Львівська область – лідер із кількості зареєстрованих медзакладів та лікарів в електронній системі охорони здоров’я...
06-05-2019, 18:36  >>> 
   АктуальноАктуально
Коломойський подав 5 нових позовів проти НБУ — ЗМІ...
26-04-2019, 10:17  >>> 
Матіос розповів, коли піде зі служби...
26-04-2019, 10:16  >>> 
Зеленський полетів на вихідні до Туреччини...
26-04-2019, 10:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленский встретился с главой УГКЦ и представителями Совета раввинов Украины...
07-05-2019, 08:47  >>> 
Президентские выборы в Северной Македонии: побеждает прозападный кандидат...
06-05-2019, 08:29  >>> 
Радники Зеленського у Брюсселі зустрілися з послами ЄС...
03-05-2019, 09:35  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро...
06-05-2019, 16:59  >>> 
Курс валют: гривня впала на 6 копійок...
03-05-2019, 09:38  >>> 
Аукціон з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами відбудеться 22 травня...
02-05-2019, 21:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Стартує Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків – 2018»...
07-05-2019, 10:07  >>> 
Синоптики прогнозируют “не комфортную" погоду: дожди, мокрый снег и холод...
07-05-2019, 09:03  >>> 
Госдеп объяснил замену посла США в Украине...
07-05-2019, 08:58  >>> 
   ВладаВлада
Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом...
03-05-2019, 09:42  >>> 
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
Порошенко готовий брати участь в дебатах 14 і 19 квітня...
09-04-2019, 08:28  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:07 Стартує Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків – 2018»
09:03 Синоптики прогнозируют “не комфортную" погоду: дожди, мокрый снег и холод
08:58 Госдеп объяснил замену посла США в Украине
08:53 ОБСЕ зафиксировала РСЗО "Град" в центре Луганска
08:52 Facebook удалил почти 100 аккаунтов и групп с российской пропагандой
08:50 В Польше заявили, что не покупают уголь из Донбасса и обвинили в этом Германию
08:47 Зеленский встретился с главой УГКЦ и представителями Совета раввинов Украины
18:36 Львівська область – лідер із кількості зареєстрованих медзакладів та лікарів в електронній системі охорони здоров’я
18:32 Понад 7 млн гривень - на реабілітацію дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП
18:31 У лікарні в Дніпрі помер військовий зі Львівщини

   Анонси
У Львові 11−12 травня відбудеться XVII Міжнародний фестиваль «Флюгери Львова»...
06-05-2019, 18:20  >>> 
Календар подій Львівської міської ради на 07.05.2019...
06-05-2019, 16:54  >>> 
У Львові відбудеться Міжнародний конкурс для стартапів у Львові: навчальна поїздка в США та $ 1500 для переможців...
06-05-2019, 16:27  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования