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Підсумки роботи Львівського ОУЛМГ за 1 квартал 2019 рок

Суспільство | 02-05-2019, 11:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 135 135    
 На  засіданні колегії Львівського обласного управління лісового та мисливського розглянуто підсумки роботи державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ у І кварталі 2019 року.
За 1 квартал 2019 року підприємства Львівського ОУЛМГ забезпечили виконання запланованих лісівничих, лісозахисних, лісоохоронних та лісовідновних заходів.
Загальні обсяги відтворення лісів склали 451 га. Зокрема, створено 345 га лісових культур. Природне поновлення лісів забезпечене на площі 106 га, що становить 23% від всього обсягу лісовідновлення.
Доповнення лісових культур було проведене на площі 368 га.
Рубки формування та оздоровлення лісів проведено на площі 3,7 тис.га., в тому числі рубки догляду в молодняках проведені на площі 0,5 тис. га.
За І квартал 2019 року обсяг незаконних рубок знизився на 232 куб. м (50%) у порівнянні з І квартал 2018 року та склав 230 куб.м.

За період з початку року підприємствами управління від всіх видів рубок заготовлено 230,0 тис. кбм. деревини, в тому числі на рубках головного користування – 122,3 тис. кбм.
В круглому вигляді було реалізовано 175,8 тис.кбм. деревини.
На власних виробничих потужностях за 1 квартал 2019 року перероблено 46,6 тис.кбм. деревини, що на 1,6 тис.кбм менше, ніж за відповідний період минулого року.
Обсяг реалізації продукції склав 270,7 млн.грн., або 95,8% до відповідного періоду минулого року. Спад обсягів реалізації відбувся через ряд негативних факторів, які склалися на ринку деревини з початку поточного року.
Рівень середньомісячної заробітної плати по підприємствах управління досяг 10 540 гривень, або 112,1% до рівня відповідного періоду минулого року.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах управління – відсутня.
Підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства за 1 квартал 2019 рік сплатили до бюджетів усіх рівнів  93,4 млн гривень податків та зборів (обов’язкових платежів).
Зокрема, до державного бюджету України сплачено майже 49,3 млн. грн. та 23,4 млн. грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевого бюджету. Єдиного соціального внеску сплачено 20,6 млн.грн.

Відділ економіки та фінансів Львівського ОУЛМГ
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