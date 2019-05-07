У Львові діє майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів: мешканців закликають користати з послуг майданчику Суспільство | 02-05-2019, 11:17 0 125 У Львові на вул. Жовківська, 18 працює майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів у м. Львові. Мерія закликає мешканців користати з послуг майданчика і не викидати габаритне і будівельне сміття будь-де.

«Майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів у м. Львові працює з минулого року. Це перший пункт великогабаритного сміття у Львові.



Приймаємо великогабаритні відходи — старі меблі, старі холодильники, телевізори, використані шини, старі вікна, дрібне будівельне сміття. Приймаємо ці відходи безкоштовно. Було рішення виконавчого комітету, що в якості експерименту три місяці приймати відходи безкоштовно, а потім думати про оплату. Та ми продовжуватимемо безкоштовно приймати це сміття, адже головна ціль цього підходу, щоб у місті було чисто. Такий підхід до збору сміття ми побачили у країнах західної Європи. За таким принципом як організовано там, ми організували у Львові.



Отож, будь-який мешканець Львова може сюди звернутися і здати відходи", — розповів Сергій Сало, в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами.



За його словами, майданчик діє на території ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс». Нові майданчики, які планують відкривати, також будуть організовані цим підприємством.



Нагадаємо, 27 липня 2018 р, виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про запровадження пілотного проекту з організації майданчика для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів у м. Львові». Майданчик для збору будівельних відходів організовано на території ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» (вул. Жовківська, 18).



Майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів працює з 08.30 год до 17.15 год. За додатковою інформацією можна звертатися за тел. 252 10 62, 252 10