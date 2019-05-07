Мер Львова закликав міста не вимикати мешканцям гарячу воду на ціле літо Суспільство | 02-05-2019, 09:11 0 262

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на публікації в пресі щодо припинення подачі гарячої води в низці міст України. Він наголосив на тому, що у Львові гарячу воду подають цілий рік, окрім випадків підготовки мереж до нового сезону.

«Читаю про те, що в деяких обласних центрах України на літо відключають гарячу воду. Так, це правда — за сьогоднішніми тарифами за гарячу воду в кранах влітку міста мають доплачувати. Але, мабуть, цей атрибут цивілізації таки вартує цього», — написав у себе на сторінці в мережі Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.



Нагадаємо, у Львові ще з 2010 року гаряче водопостачання мешканці отримують протягом цілого року.

