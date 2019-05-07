Венесуела: Гуайдо повідомив про смерть двох демонстрантів Суспільство | 02-05-2019, 08:56 0 118 Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.



Про це він написав у Twitter.



"Диктаторський режим вбив 24-річного чоловіка, який хотів жити в Свободі. Я знаю, що моїх співчуттів вашій родині недостатньо, але узурпатор знає, що на кожному кроці є сила наших мучеників, які вимагають справедливості", - підкреслив опозиціонер.



Також Гуайдо повідомив про смерть 27-річної жінки.



"Це має припинитись. Вбивцям доведеться взяти на себе відповідальність за свої злочини", - зазначив він.



Крім цього, Гуайдо заявив, що по всій Венесуелі пройшли 397 демонстрацій, 32 протестувальників арештували, 25 - отримали поранення.