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Венесуела: Гуайдо повідомив про смерть двох демонстрантів
|Суспільство | 02-05-2019, 08:56
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|Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.
Про це він написав у Twitter.
"Диктаторський режим вбив 24-річного чоловіка, який хотів жити в Свободі. Я знаю, що моїх співчуттів вашій родині недостатньо, але узурпатор знає, що на кожному кроці є сила наших мучеників, які вимагають справедливості", - підкреслив опозиціонер.
Також Гуайдо повідомив про смерть 27-річної жінки.
"Це має припинитись. Вбивцям доведеться взяти на себе відповідальність за свої злочини", - зазначив він.
Крім цього, Гуайдо заявив, що по всій Венесуелі пройшли 397 демонстрацій, 32 протестувальників арештували, 25 - отримали поранення.
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