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Facebook змінює дизайн і додає нові можливості

Суспільство | 01-05-2019, 09:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 132 132    
Компанія Facebook Inc. представила новий дизайн соцмережі, тепер більше уваги приділяється групам і особистому спілкуванню користувачів.

Про це пише Bloomberg.

Зміни, про які було оголошено на щорічній конференції F8 у Каліфорнії, роблять для користувачів сервісу групи основною частиною спілкування в соцмережі.
Новий дизайн для мобільного додатку виділяє групи, до яких приєдналися користувачі, і показує персоналізовану стрічку подій в усіх групах, в які входить користувач, на спеціальній вкладці.

Додаток також змінює колір - він буде оформлений в білому кольорі замість традиційного синього.

Групи, які можуть бути загальнодоступними або приватними, можуть використовуватися для зв'язку між друзями на відстані, об'єднувати людей зі схожими інтересами або захопленнями і організовувати заходи.

Facebook представить інші нові функції. Служба Facebook Dating отримає функцію Secret Crush, яка дозволяє людям "проявляти інтерес" до дев'яти своїх друзів в Facebook. Якщо хтось з них є в Facebook Dating, він отримає повідомлення про те, що хтось закоханий в нього. Якщо ця людина раніше додала шанувальника в свій список Secret Crush, Facebook покаже збіг.
Соцмережа також допоможе налагодити не романтичні стосунки. Функція "Зустрічайте нових друзів" буде давати рекомендації, засновані на деяких збігах, наприклад, проживання в тому ж місті або робота в тій же компанії.

Facebook оновить сервіс електронної комерції Marketplace. Люди, які продають товари на Marketplace, скоро зможуть приймати оплату безпосередньо через Facebook, включаючи вартість доставки.

Компанія також прагне інтегрувати різні онлайн-властивості Facebook, дозволяючи користувачам відправляти повідомлення між WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger.

За словами генерального директора компанії Марка Цукерберга, ці зміни є найбільшими за останні п'ять років. Протягом останніх двох років компанія все активніше просуває використання груп, оскільки люди уникають публічних публікацій на сторінках і шукають більш інтимні способи спілкування з друзями і сім'єю.

Цукерберг повторив плани зі створення соціальної платформи, орієнтованої на конфіденційність.

"У нас зараз не найсильніша репутація в сфері конфіденційності, - сказав він. - Нам потрібно змінити спосіб роботи компанії сьогодні".

У березні Цукерберг заявив, що Facebook проводить масштабну переробку, щоб зосередитися на приватному і зашифрованому спілкуванні, визнаючи, що все більше людей хочуть взаємодіяти в приватному порядку або в більш інтимних групах.
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