ДТП з українцями в Росії: з'явилися подробиці Суспільство | 30-04-2019, 10:01 0 234 Внаслідок ДТП в Орловській області РФ між "КамАЗ" та пасажирським автобусом Yutong постраждало 15 громадян України, 12 з них уже могли залишити місцеву лікарню.



Про це повідомив "Українській правді" заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.



Кирилич відзначив, що 1 пасажир у важкому стані знаходиться у Крамській райлікарні, ще двоє - в Орловській обласній лікарні, іншим надано меддопомогу та дозвіл залишити лікарню.



У консульській службі відзначили, що решта пасажирів розмістили в готелях міста Орел.



За словами Кирилича, в автобусі перебувало 52 громадян України.



"Консул підтримує постійний зв‘язок з черговими УМВС та МНС. Родичів постраждалих поінформовано", - повідомив він.



Нагадаємо:



30 квітня в Орловській області РФ зіткнулись "КамАЗ" та пасажирський автобус Yutong, в якому перебували 54 пасажири.