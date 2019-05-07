ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат Суспільство | 30-04-2019, 08:30 0 228 Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС поблизу н.п. Лебединське і Піски. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 30 квітня.



"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 6 разів обстріляли позиції ОС: з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу міста Мар'їнка.



Двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Широкине, двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Піски.



З автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Павлопіль.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли українські позиції: з 82 мм мінометів - в районі населеного пункту Золоте-4, з автоматичних станкових гранатометів - біля села Травневе.



За даними розвідки, 29 квітня одного окупанта було знищено.



"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля села Лебединське, з гранатометів різних систем - поблизу населеного пункту Піски", - наголосили у прес-центрі.



"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.