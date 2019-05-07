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У Росії перекинувся автобус з українцями: 21 потерпілий - ЗМІ
|Суспільство | 30-04-2019, 08:29
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|В Орловській області РФ зіткнулись "КамАЗ" та пасажирський автобус Yutong, в якому перебували 54 пасажири. У результаті зіткнення автобус перекинувся в кювет, постраждала 21 особа.
Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на прес-службу ГУМВС по Орловській області.
"Попередньо встановлено, що на 423-му кілометрі автодороги М-2 "Крим" сталося зіткнення рейсового автобуса марки Yutong з автомобілем "КамАЗ". На даний момент за медичною допомогою звернулася 21 особа. У багатьох забої і порізи", - сказав співрозмовник агентства.
За даними ГУ МВС по Орловській області, автобус їхав з Києва, усі постраждалі - громадяни України.
Співрозмовник "ТАСС" у лікарні розповів, що один із постраждалих - у важкому стані, у інших - травми середньої тяжкості.
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