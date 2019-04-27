ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА Суспільство | 26-04-2019, 18:48 0 144





Сьогодні, 26 квітня на передодні професійного свята Дня прикордонника охоронці рубежів святкують своє професійне свято. У Львівському прикордонному загоні відбулися урочисті заходи з нагоди Дня прикордонника. Розпочався захід із вшанування пам’яті тих, хто присвятив своє життя охороні кордонів нашої держави. Начальник загону, полковник Олександр Чорний подякував прикордонникам за сумлінне та віддане виконання конституційного обов’язку і значний внесок у забезпечення безпеки України. Також привітали охоронців кордону з професійним святом представники місцевих органів влади та духівництва.



Прес – служба Львівського прикордонного загону

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