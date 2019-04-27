Відомий український атлет-каратист Станіслав Горуна днями задекларував свої доходи Суспільство | 26-04-2019, 18:43 0 120



Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що незважаючи на останні дні приготування до святкування Великодня в країні продовжується кампанія декларування і свою активну позицію щодо неї демонструють відомі люди Львівщини.

Так, напередодні Воскресіння Христового до фіскальних органів області завітав призер чемпіонатів Європи та світу, переможець Всесвітніх ігор 2017 року з карате Станіслав Горуна та задекларував іноземні доходи, які отримав за перемоги в різного роду міжнародних турнірах за кордоном і тим самим висловив свою громадянську позицію.

Також, ряд інших публічних людей області на сьогодні виконали свій обов’язок та подали річні декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік.

Слід нагадати, що громадяни, які впродовж 2018 року отримували іноземні доходи, відповідно до пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – Податковий кодекс), із змінами та доповненнями, повинні включити їх до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію, а також оподаткувати за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 Податкового кодексу.

Поряд з цим повідомляємо, що відповідно до пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу, у випадку якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

З врахуванням вимог Податкового кодексу, Головне управління ДФС у Львівській області запрошує публічних та відомих людей Львівщини, а також громадян, які працювали за межами України виконати свій конституційний обов’язок та задекларувати іноземні доходи.

