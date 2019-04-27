02 травня 2019 року – останній день подання річної декларації про майновий стан та доходи для громадян за 2018 рік Суспільство | 26-04-2019, 16:59 0 109



Головне управління ДФС у Львівській області нагадує, що до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році, залишилося менше одного тижня. Останній день подання декларації про майновий стан та доходи – 02 травня 2019 року.

Слід зазначити, що впродовж останніх днів громадяни Львівщини активно продовжують подавати річні декларації про майновий стан і доходи, отримані у 2018 році.

Станом на 24 квітня 2019 року, до фіскальних органів Львівської області звернулось 150 громадян, які задекларували доходи в розмірі понад 1 мільйон гривень, що свідчить про високий рівень податкової культури в суспільстві.

Також, двома мешканцями нашої області визначено та задекларовано більше 1 мільйона гривень податкових зобов’язань за підсумками діяльності 2018 року.

В свою чергу, Головне управління ДФС у Львівській області запрошує усіх громадян області, у яких в 2019 році виник обов’язок щодо подання декларації про майновий стан і доходи, його виконати.

Поряд з цим, доводимо до відома, що сума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 01 серпня 2019 року.

Одночасно повідомляємо, що за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи накладається штраф в розмірі 170 гривень (п. 120.1 ст.120 Податкового кодексу України) та застосовується адміністративна відповідальність в розмірі від 3-ох до 8-ми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

