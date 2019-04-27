У пункті пропуску «Краківець - Корчова» обговорили створення тимчасової інфраструктури Суспільство | 26-04-2019, 16:53 0 81



Учора, 25.04.2019, у пункті пропуску «Краківець - Корчова» на її українській стороні відбулась робоча зустріч експертів митних та прикордонних служб України та Польщі.

Учасники зустрічі обговорили створення тимчасової інфраструктури для оформлення легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску «Краківець - Корчова».

Начальник Львівської митниці ДФС проінформував присутніх про проект створення тимчасової дороги від точки з’єднання автомобільних доріг М10/А4 вздовж кордону за межами будівельного майданчика будівництва ділянки для оформлення легкового автотранспорту і автобусів в пункті пропуску «Краківець» в існуючий пункту пропуску. Зазначив, що на сьогодні українською стороною розроблено схему генплану, виконана геодезична зйомка, виготовляються окремі креслення та кошториси, розпочато підготовчі роботи на об’єкті. Термін будівництва – 3 місяці з початку фінансування.

Також польським експертам запропонували на період будівництва ділянки узгодити характер транспортних перевезень, розділивши рух легкового автотранспорту і автобусів.

Питання розмежування руху легкового автотранспорту і автобусів на період будівництва ділянки буде додатково опрацьовано і розглянуто на наступній зустрічі у травні цього року.

