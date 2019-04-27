Не зволікайте із поданням декларації про майновий стан і доходи Суспільство | 26-04-2019, 14:43 0 90

Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області нагадує, що до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році, залишився майже тиждень. Останній день подання декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) – 2 травня 2019 року.

Зобов’язані подати декларацію громадяни, які у 2018 році отримали:

доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але які не є звільненими від оподаткування;

доходи від особи, яка не є податковим агентом, у тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу (обміну) власного майна, продажу власної сільськогосподарської продукції фізичним особам, тощо;

спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї І та ІІ ступеня споріднення;

інвестиційні доходи від операцій з інвестиційними активами;

іноземні доходи;

доходи у вигляді основної суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Cума податкового зобов’язання, зазначена у декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня 2019 року.

Також, повідомляємо, що неподання або несвоєчасне подання декларації тягнуть за собою застосування штрафу в розмірі 170 грн. (п.120.1 ст.120 Податкового кодексу України) та адміністративну відповідальність у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).





Актуально про декларуваня доходів громадян

Вимога до громадян декларувати доходи та сплачувати податки є одним із принципів існування розвинутих та демократичних країн. Практика декларування доходів в Україні існує вже понад два десятиліття, однак закон не передбачає подання декларації всіма без винятку членами суспільства, а лише звітування про доходи, з яких не сплачено податки. То ж про особливості та тенденції деклараційної кампанії у 2019 році – у розмові із заступником начальника Залізничного управління Головного управління ДФС у Львівській області Орестом Солоненко.

Хочу відмітити, що згідно з нормами Податкового кодексу України громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи поділені на дві категорії: особи, які зобов’язані подати річну декларацію та особи, які мають право подати декларацію. Тобто, ми говорими про жителів, котрі як отримували доходи, що не були оподатковані при їх виплаті, так і тих, хто скористався своїм правом на податкову знижку.

Щодо доходів, які найчастіше декларують, то це отримана громадянами торік спадщина, доходи від здачі в оренду рухомого чи нерухомого майна та доходи з продажу власного майна.

Звертаю увагу, що надходження податку на доходи фізичних осіб від сплати задекларованих громадянами доходів, є одним із резервів наповнення місцевого бюджету. Тому громадяни повинні розуміти, що подаючи декларацію та сплачуючи цей податок, вони підтримують саме місцевий бюджет, який формує соціальну політику регіону.

- Насамперед зобов‘язані подавати декларацію про доходи ті, хто у минулому році, отримав спадщину не від осіб першого та другого ступеня споріднення, а також ті громадяни, які здавали в оренду майно: житло, господарські споруди чи транспортні засоби – відповідно, отримали дохід. Окрім того, ті громадяни, котрі у минулому році продавали майно: будинок, квартиру, транспортні засоби – вони теж повинні завітати до Центрів обслуговування платників і подати декларацію про отримані від продажу доходу. Це стосується і мешканців громади, які отримували іноземні доходи, тобто виїжджали за кордон на заробітки, вони також зобов'язані задекларувати отримані доходи. Також це відноситься і до таких категорій, як, наприклад, гувернантки, нянечки, домробітниці, артисти-аматори.

Таким громадянам потрібно буде сплатити не тільки податок на доходи в розмірі 18%, але і військовий 1,5%-й збір протягом 90 днів з дати закінчення декларування, тобто, до 1 серпня 2019 року. А останнім днем подання декларації буде 2 травня поточного року.

Фахівці податкових інспекцій завжди готові прийти на допомогу кожному платнику податків, а кампанію декларування доходів можна розцінювати, як одну з найкращих можливостей для цього.

Бланки податкової декларації безоплатно надаються в Центрах обслуговування платників на їх запит, там можна і отримати консультацію щодо декларування доходів. Крім того, за консультацією можна звернутися до Інформаційно-довідкового департаменту ДФС за телефоном 0-800-501-007 (всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні).

Але зручніше буде скористатись електронним сервісом, який дає можливість заповнити та направити до фіскальної служби декларацію в електронному вигляді (ОnLine). Такий сервіс надає можливість громадянину заощадити свій час на складання, подання звітності до податкової. Оскільки подавати декларацію потрібно за місцем реєстрації, то цей сервіс буде особливо зручним для тих платників, у яких відрізняються адреси реєстрації та фактичного проживання.

Для користування цією послугою платникові необхідно мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення. І що саме головне - те й інше можна отримати цілком безкоштовно в органах ДФС.

достатнього для проведення податкової перевірки.

Минулого року податкове законодавство зазнало чимало змін. Є новації в цьогорічній кампанії декларування доходів.

До Податкового кодексу України у 2018 році було внесено зміни, якими розширено коло платників, які зобов’язані та/або мають право подати декларацію.

Так, зобов’язані включити до річної податкової декларації та самостійно сплатити установлені Кодексом податки та збори отримувачі винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору у разі, якщо такі доходи отримані від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи (платники єдиного податку поділяються на чотири групи залежно від обсягу доходу, кількості найманих працівників та виду діяльності. До четвертої групи єдинників відносяться сільгосппідприємства).

Крім того, протягом 2019 року мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки громадяни, які понесли витрати:

-на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;

-у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо такий платник має статус внутрішньо переміщеної особи та за умови дотримання вимог, встановлених Кодексом.

Звертаюсь до усіх жителів Залізничного та Франківського району м.Львова своєчасно виконати свій конституційний обовязок щодо декларування доходів, не відкладати звітування на останні дні, щоб не наражатись на штрафні санкції, а у разі потреби звертатись до Залізничного управління Головного управління ДФС у Львівській області і з’ясувати всі незрозумілі питання щодо порядку заповнення та подання декларації .



Легалізація робочих місць та заробітної плати – соціальна захищеність кожного працюючого громадянина

Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області звертає увагу роботодавців що на жаль, для багатьох зарплата «у конверті» стала звичайним явищем і чомусь навіть нормою. Незрозумілим залишається те, як молоді люди, а подекуди громадяни з неабияким життєвим досвідом погоджуються на зарплату «у конвертах», не розуміючи, що нелегальне працевлаштування позбавляє працівника права не лише на достойну пенсію, а й інших благ - соціальних пільг, матеріальної допомоги, тобто знижує його соціальну захищеність.

Мінуси заробітної плати «у конверті» очевидні:

- офіційно ви ніде не працюєте;

- вам не зараховується трудовий стаж. У вас немає гарантованого розміру заробітної плати (зокрема розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки та заохочувальних виплат);

- у вас немає жодних соціальних гарантій, передбачених для працівника: права на відпустку, зокрема додаткову та без збереження зарплати, відпустку по вагітності та пологах; права на оплату листа непрацездатності; права на соціальне страхування на випадок безробіття; права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах; права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах; права не працювати у вихідний та святковий день; права не залучатися до наднормових робіт без вашого бажання; права на охорону праці; права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; права на гарантії за колективним договором. Якщо умови оплати праці не обумовлені в трудовому договорі, їх виконання або невиконання визначатиметься тільки особистим ставленням керівника до конкретної людини;

- вас можуть звільнити у будь-який момент без вихідної допомоги;

- ви отримуватимете мінімальну пенсію за віком;

Крім того, нелегальна заробітна плата не тільки послаблює соціальний захист працівників, а й зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Саме тому легалізація заробітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є одним із най приорітетнішим напрямком державної політики та одним з основних напрямків роботи органів ДФС.



Чи можуть платники єдиного податку четвертої групи відмовитись від спрощеної системи?

Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що відповідно до п. 298.8 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування або відмови від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи здійснюється відповідно до підпунктів 298.8.1 – 298.8.8 п. 298.8 ст. 298 ПКУ.

Платники єдиного податку четвертої групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується виходячи з 25 відсотків річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку (п. п. 298.8.7 п. 298.8 ст. 298 ПКУ).

