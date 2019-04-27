Олександр Ганущин привітав прикордонників Львівщини з професійним святом Суспільство | 26-04-2019, 13:25 0 105 Сьогодні, 26 квітня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин взяв участь в урочистостях до Дня прикордонника України.



Олександр Ганущин, вітаючи прикордонників із професійним святом від імені Львівської обласної ради, висловив переконання, що прикордонники Львівщини обов’язково пройдуть урочистим маршем центральними площами Луганська, Донецька, Севастополя. «Але за це нам ще треба багато поборотися. Однак, упевнений, перемога буде за нами!», - сказав він.



Також очільник облради побажав прикордонникам здоров’я і віри в те, що ми робимо усе правильно.



Крім того, за сумлінне виконання службових обов’язків, ініціативу, самовідданість, високий професіоналізм та з нагоди Дня прикордонника Олександр Ганущин відзначив грамотами Львівської обласної ради:



-підполковника Дудника Олега Валентиновича – начальника відділу прикордонної служби «Львів-аеропорт» І категорії (тип А) Львівського прикордонного загону;



-майора Підгорного Романа Миколайовича – начальника відділення інспекторів прикордонної служби «Грушів» (тип Б) відділу прикордонної служби «Рава-Руська» І категорії (тип Б) Львівського прикордонного загону;



-капітана медичної служби Соболевського Руслана Анатолійовича – лікаря-ординатора хірургічного відділення клініки хірургії Військово-медичного клінічного центру;



-старшого лейтенанта Кортельова Максима Олексійовича – начальника групи по роботі з іноземцями та адміністративного провадження відділу прикордонної служби «Краківець» І категорії (тип Б);



-старшого лейтенанта Олійника Сергія Дмитровича – начальника мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування Кінологічного навчального центру;



-лейтенанта Валерську Катерину Сергіївну – старшого інспектора прикордонної служби групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Шегині» (тип А) відділу прикордонної служби «Шегині» І категорії (тип Б) Мостиського прикордонного загону.



Нагородами Львівської обласної ради "Подяка обласної ради" відзначено:



-полковника Краснопортка Руслана Михайловича – першого заступника начальника Західного регіонального управління - начальника штабу;



-полковника у відставці Гнатушу Валерія Івановича – голову організації ветеранів Львівського прикордонного загону;



-старшого сержанта Черник Галину Василівну – фельдшера відділення охорони здоров’я (з медичним пунктом) Кінологічного навчального центру;



-Когута Андрія Романовича – зубного техніка стоматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру;



-Чучукала Юрія Петровича – начальника команди воєнізованої охорони комендантського відділення відділу організації повсякденної діяльності штабу Львівського прикордонного загону.



Довідково:



День прикордонника – професійне свято прикордонників України. Відзначається щорічно 30 квітня, починаючи з 2018 року.