НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ВЕЛИКУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ Суспільство | 26-04-2019, 11:31 0 86



Прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переправлення через кордон значної партії тютюнових виробів.

Цієї ночі, у ході перевірки інформації, що надійшла від оперативних співробітників Держприкордонслужби, прикордонний наряд відділення «Вилок» неподалік від річки Тиса, якою проходить кордон з Угорщиною, спостерігав рух групи осіб з пакунками. Помітивши правоохоронців невідомі вдались до втечі, залишивши біля кордону 12 пакунків з сигаретами. Крім того, прикордонники виявили спеціально-виготовлений дерев'яний місток, за допомогою якого тютюнові контрабандисти мали намір подолати контрольно-слідову смугу та потрапити до Угорщини.

Пакунки з 10 тисячами пачок сигарет доставлені до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб причетних до спроби незаконного переміщення сигарет через кордон.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



