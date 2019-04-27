ВЕРХОВНИЙ СУД ПІДТВЕРДИВ ПРАВО НА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 100га ДЛЯ ПРИКОРДОННИКІВ Суспільство | 25-04-2019, 18:24 0 166

Державна прикордонна служба України продовжує вести активну роботу щодо повернення у користування органів охорони кордону відомства незаконно переданих земельних ділянок у зоні їх відповідальності.

Зокрема завдяки послідовній та наполегливій праці Департаменту юридичного забезпечення Адміністрації прикордонного відомства та групи правового забезпечення Мукачівського прикордонного загону спільно з військовою прокуратурою сьогодні, 25 квітня, Верховним Судом залишено в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Найвищий суд у системі судоустрою України також визнав недійсним укладений Тячівською районною державною адміністрацією Закарпаття та одним з фермерських господарств договір оренди землі, щодо земельної ділянки площею майже 100 га, яка знаходиться на напрямку декількох прикордонних знаків та безпосередньо межує із контрольно-слідовою смугою державного кордону.

Зазначеним рішенням відновлено право Мукачівського прикордонного загону на користування вказаною земельною ділянкою та підтверджено статус земель оборони.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



