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У Львівській прокуратурі нагородили переможців щорічного конкурсу творчих та наукових робіт
|Суспільство | 25-04-2019, 10:15
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У вівторок, 24 квітня 2019 року, в прокуратурі Львівської області відбулося нагородження переможців другого щорічного конкурсу творчих та наукових робіт студентів, проведеного на тему: «10 кроків прокурора до подолання корупції».
У конкурсі взяли участь студенти Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського торговельно-економічного університету, Львівського університету бізнесу і права, які навчаються за спеціальністю «Право».
У своїх творчих та наукових роботах студенти відображували способи боротьби з корупцією, вказували на недоліки та шляхи їх усунення.
Також у роботах конкурсантів журі відзначило нові, прогресивні, сучасні та європейські ідеї щодо змін підходів у роботі прокурора.
Так, за результатами конкурсу переможцями Львівщини стали Анна-Марія Ольховська (Національний університет «Львівська політехніка»), Юлія Воловець (Національний університет «Львівська політехніка») та Іван-Ростислав Шутка (Львівський національний університет імені І.Франка).
Заступник прокурора області Андрій Голомша привітав переможців та вручив від імені очільника відомства нагороди усім учасникам.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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