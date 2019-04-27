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За спробу перетину державного кордону з використанням фальшивих документів засуджено іноземця
|Суспільство | 25-04-2019, 10:14
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Червоноградською місцевою прокуратурою забезпечено підтримання обвинувачення у суді стосовно громадянина Федеративної Республіки Нігерія, який у березні цього року намагався потрапити до країн Європи на підставі підроблених документів.
Зазначимо, що досудове розслідування здійснювали слідчі Жовківського відділу поліції.
Так, вказана особа, перебуваючи у міжнародному пункті пропуску «Рава-Руська-Гребене», під час проходження паспортного контролю пред’явив працівникам державної прикордонної служби України підроблений паспорт громадянина Ірландії та фальшиве посвідчення водія, видане нібито цією ж країною.
Такі дії зловмисника кваліфіковано за ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підроблених документів), а фігуранта засуджено до сплати штрафу.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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