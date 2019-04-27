За спробу перетину державного кордону з використанням фальшивих документів засуджено іноземця Суспільство | 25-04-2019, 10:14 0 122



Червоноградською місцевою прокуратурою забезпечено підтримання обвинувачення у суді стосовно громадянина Федеративної Республіки Нігерія, який у березні цього року намагався потрапити до країн Європи на підставі підроблених документів.



Зазначимо, що досудове розслідування здійснювали слідчі Жовківського відділу поліції.



Так, вказана особа, перебуваючи у міжнародному пункті пропуску «Рава-Руська-Гребене», під час проходження паспортного контролю пред’явив працівникам державної прикордонної служби України підроблений паспорт громадянина Ірландії та фальшиве посвідчення водія, видане нібито цією ж країною.



Такі дії зловмисника кваліфіковано за ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підроблених документів), а фігуранта засуджено до сплати штрафу.







Прес-служба прокуратури Львівської області



