На Городоччині винесено вирок майстру за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Суспільство | 25-04-2019, 10:13 0 95

Городоцькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини).



Йдеться про інцидент, який стався у січні минулого року в смт. Великий Любінь на Львівщині.



Встановлено, що майстер виробничої дільниці не забезпечив належного контролю за дотриманням 26-річним електромонтером правил безпеки експлуатації електроустановок під час робіт з відновлення високовольтної лінії.



Не переконавшись у міцності електроопори, фігурант дозволив електромонтеру вилізти не неї. Пошкоджена опора впала на монтера та спричинила тілесні ушкодження несумісні із життям.



Зазначимо, що обвинувачений свою вину визнав.



Відтак, вироком Городоцького районного суду Львівської області від 23.04.2019, затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з дворічним позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, що пов'язані з контролем за дотриманням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.



На підставі ст.75 КК України особу звільнено від відбування покарання з випробуванням 2 роки.







Прес-служба прокуратури Львівської області



