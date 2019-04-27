Великдень для Героїв: на Львівщині випікають паски для Захисників України Суспільство | 24-04-2019, 18:24 0 117



Сьогодні, 24 квітня, стартувала акція «Великдень для Героїв». У межах заходу родини Героїв Небесної Сотні випікають паски для Захисників України та малюють писанки.

До акції долучилась директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

“Сьогодні дуже світлий день і я маю велику честь бути присутньою разом з родинами Героїв Небесної Сотні. Це чудова нагода, коли ми можемо бути разом не лише у біді, але й у приємних та натхненних моментах життя. Ми є разом духовно, емоційно і якщо ми будемо триматися купи, то усе буде Україна”, - зазначила Наталія Кузяк.

Окрім родин, участь у випіканні пасок взяв український співак Павло Табаков.

Традиційно, паски та писанки передадуть військовослужбовцям, яким випало нести службу у Великодній час. Окрім того, писанками прикрасять дерева на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, а 107 пасок покладуть до Меморіалу Героїв – так наші предки вшановували своїх померлих родичів.

"Цього року ми стартували ще з Тернополя, вчора у Києві випікали паски спільно з Анжелікою Рудницькою та Оксаною Мухою, а також завітали кіборги та родини Героїв. Ми прагнемо передати енергетику великого празника Воскресіння Христового нашим захисникам", - зазначила куратор проекту, відомий український етнолог Галина Олійник.

Зазначимо, акцію «Великдень для Героїв» організовують третій рік поспіль.

