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На Львівщині стартував соціальний проект протидії булінгу «Приймаємо виклик!»
|Суспільство | 24-04-2019, 18:23
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Сьогодні, 24 квітня, під час урочистого відкриття чемпіонату України з регбі-7, відбулося представлення соціального проекту протидії булінгу «Приймаємо виклик».
Ця інформаційна кампанія скерована на привернення уваги та запобігання проявам булінгу в учнівському середовищі. Також на створення ефективної системи профілактики негативних тенденцій серед підлітків шляхом формування позитивного досвіду проведення вільного часу.
Серед пріоритетних завдань - успішна соціалізація підлітків у суспільстві, що стали жертвами булінгу.
«СтопБулінг через спорт - це чудова ініціатива, яка може відволікти дитину від негативу і дати їй мотивацію. Ми маємо підтримувати і всіляко популяризувати такі проекти», - зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.
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