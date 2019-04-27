Завершення кампанії декларування доходів громадян (Личаківське управління) Суспільство | 24-04-2019, 18:17 0 135



Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що традиційно, протягом перших чотирьох місяців року, громадяни України декларують свої минулорічні доходи за допомогою річної податкової декларації про майновий стан і доходи. Річна декларація про майновий стан і доходи (далі – Декларація) подається до територіального органу фіскальної служби за своєю податковою адресою (місцем проживання). Граничний термін подання Декларації за 2018 рік – 02 травня 2019 року.

Громадяни можуть повернути частину сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, скориставшись правом на податкову знижку. Таке право передбачене статтею 166 Податкового кодексу України. Такі особи подають декларацію по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

В ході даної зустрічі, працівниками Личаківського управління було вказано перелік витрат дозволених для включення до податкової знижки, а саме:

- сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення;

- сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які відповідають умовам, встановленим пунктом 133.4 Податкового кодексу України;

- сума коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;

- сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

- сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

- оплата допоміжних репродуктивних технологій;

- оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

- частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 Податкового кодексу України;

- сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.

Отже, підсумовуючи зустріч, працівники фіскальної служби наголосили, що в платників податків є ще буквально декілька днів, щоб подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до органів ДФС, тому що граничний термін подання Декларації за 2018 рік спливає 02 травня 2019 року.



Сектор організаційного забезпечення

Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області



