У РАМКАХ ОПЕРАЦІЇ «МІГРАНТ» ЗАТРИМАНО ГРУПУ ОСІБ З ТУРЕЧЧИНИ Суспільство | 24-04-2019, 12:58 0 119

Учора біля українсько-польського кордону охоронці держрубежу разом із Нацполіцією не допустили порушення державного кордону трьома іноземцями.



На околиці с. Нагачів військовослужбовці відділення «Грушів» Львівського загону, оперативних підрозділів Держприкордонслужби та співробітники Нацполіції, неподалік держрубежу зупинили автомобіль «Форд» яким їхали три громадянина Туреччини. Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності. Згодом прикордонники встановили, що турки мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.

Наразі, затриманих у рамках операції «Мігрант» правопорушників, притягнуто до адміністративної відповідальності.



Прес – служба Львівського прикордонного загону

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