ПЕРШІ ПРИЗОВНИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ Суспільство | 24-04-2019, 12:56 0 138





Зранку 23-го квітня у місті Тернополі відбулася перша весняна відправка призовників до Державної прикордонної служби та Збройних сил України. В стінах Тернопільського обласного військового комісаріату була проведена урочиста відправка хлопців на строкову військову службу. 10 юнаків спочатку пройдуть підготовку в Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ ім. генерал – майора Ігоря Момота, а вже потім будуть направлені на проходження подальшої служби в органи охорони державного кордону.

Молитвою та свяченою водою благословив і окропив юнаків отець Юрій Цюпка.



Прес – служба Львівського прикордонного загону

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