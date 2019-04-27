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ПЕРШІ ПРИЗОВНИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ
|Суспільство | 24-04-2019, 12:56
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Зранку 23-го квітня у місті Тернополі відбулася перша весняна відправка призовників до Державної прикордонної служби та Збройних сил України. В стінах Тернопільського обласного військового комісаріату була проведена урочиста відправка хлопців на строкову військову службу. 10 юнаків спочатку пройдуть підготовку в Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ ім. генерал – майора Ігоря Момота, а вже потім будуть направлені на проходження подальшої служби в органи охорони державного кордону.
Молитвою та свяченою водою благословив і окропив юнаків отець Юрій Цюпка.
Прес – служба Львівського прикордонного загону
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