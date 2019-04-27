Розрахунок та граничні терміни сплати єдиного внеску за 2018 рік Суспільство | 24-04-2019, 12:53 0 118

Розрахунок єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, проводиться до 1 травня наступного року за даними Декларації, з урахуванням вже сплаченого ними щоквартально протягом 2018 року єдиного внеску.

Остаточний розрахунок єдиного внеску членами фермерських господарств проводиться до 1 травня наступного року за результатами фінансового року, з урахуванням вже сплаченого ними щоквартально протягом 2018 року єдиного внеску.

Граничний термін сплати єдиного внеску вказаною категорією платників за 2018 рік – 30 квітня 2019 року, який відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 року № 7-р «Про перенесення робочих днів у 2019 році» є неробочим днем.

Крім цього, 1 травня 2019 року є святковим днем.

У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску, зазначених у цій Інструкції, припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

У зв’язку з цим граничний термін сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств, а також граничним терміном подання Звіту (форма № Д5) за 2018 рік – 2 травня 2019 року.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, а також за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, особи які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств несуть фінансову відповідальність, а особи, які провадять незалежну професійну діяльність, також несуть адміністративну відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ДФС у Закарпатській області

