Фестиваль сиру в «Шегинях» Суспільство | 24-04-2019, 11:19 0 111

Учора, 23.04.2019, в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині – Медика» у двох випадках працівники Львівської митниці за незаконне переміщення вилучили понад 900 кг сиру.

Так, громадянин України 1994 року народження, мешканець Львівщини, прибув з Республіки Польщі автомобілем «MERCEDES Sprinter». Для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час митного контролю у працівників митниці виникли підозри про можливе приховування товарів від митного контролю. Автомобіль скерували у місце для поглибленого огляду транспортних засобів. Там у багажному відділенні та салоні авто під особистими речами, накидками та сумками було виявлено 548 кг твердого сиру різних торгових марок в герметичних упаковках різної ваги.

В іншому випадку в цьому ж пункті пропуску у 52-річного мешканця Львівщини виявили приховані від митного контролю 358 кг сирного продукту.

Під час усного опитування громадяни про наявність будь-яких товарів та предметів не заявили, проте після митного огляду визнали сир своєю власністю.

Так, вони вчинили дії, спрямовані на переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, способом, що утруднює його виявлення.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Товари вилучено. Справи скерують до суду.

