Серед багажу громадянина виявлено монети, які мають культурну цінність Суспільство | 23-04-2019, 17:52 0 180



Нещодавно в аеропорту Львів під час оформлення пасажирів рейсу «Львів-Мюнхен» у громадянина Канади, який обрав смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор», серед особистих речей було виявлено орден та колекцію з 72 старовинних монет.

У зв’язку із сукупністю зовнішніх ознак, які вказували на можливість зарахування їх до предметів, що становлять культурну цінність, виявлені предмети було вилучено та скеровано на мистецтвознавчу експертизу. Згідно з висновками Львівського історичного музею, дві монети, подані на дослідження, пов’язані з культурою Древнього Риму (періоду імператорів Траяна та Антонія Пія та відображають події періоду їх правління) і мають історичну та культурну цінність та підлягають вивезенню за кордон лише з дозволу експертної комісії Територіальної служби контролю за переміщенням культурних цінностей.

Таким чином, для вивезення монет, які мають культурну цінність, слід було отримати дозвіл Державної служби контролю згідно з Інструкцією про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України. Такий дозвіл надається на вивезення українських та зарубіжних монет із дорогоцінних і недорогоцінних металів, паперових грошових знаків до 1960 року.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст.471 Митного кодексу України. Монети вилучено. Справу скерують до суду.

