У Закарпатській області вилучено 8,8 тис. пачок цигарок, призначених для незаконного переміщення до Румунії Суспільство | 23-04-2019, 12:03 0 130

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області спільно із прикордонниками вилучили велику партію тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення до Румунії.

В рамках проведення операцій «Акциз-2019», «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України на лінії державного кордону з Румунією було виявлено та вилучено автомобіль з іноземними номерними знаками, в якому знаходилося 2 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку України та квадрокоптер з допоміжним обладнанням.

Окрім того, вилучено 6,8 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів без акцизних марок, підготовлених до незаконного переміщення через державний кордон України за допомогою квадрокоптера.

Загалом вилучено 8,8 тис. пачок цигарок загальною орієнтовною вартістю 300 тис. грн., автомобіль та квадрокоптер.

Триває слідство.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

