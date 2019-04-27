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IІI Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього»
|Суспільство | 22-04-2019, 17:56
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Університет державної фіскальної служби України ініціює проведення IІI Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «Податківець майбутнього» як одного із незалежних складових Всеукраїнського конкурсу «Податківець майбутнього». До участі запрошуються учні 9-11 класів усіх регіонів України.
І тур. Регіональний, що проходитиме у двох форматах (на вибір).
Дистанційний, з використанням платформи Moodle (19 квітня -11 травня 2019 року).
Стаціонарний (11 травня 2019 року) на базі відокремлених структурних підрозділів Університету (у м. Вінниці, Житомирі, Кам'янець-Подільському, Львові).
ІІ тур. Фінал (17 травня 2019 року) на базі Університету державної фіскальної служби України.
Конкурс проводиться з метою пошуку, підтримки талановитих учнів, роз’яснення ролі та значення Державної фіскальної служби України, популяризації податкової та митної грамотності серед учнів, аналізу та запровадження сучасних інноваційних освітніх технологій навчання в Україні.
Основними завданнями є сприяння у вихованні та формуванні свідомого ставлення до сплати податків у молоді шкільного віку; налагодження партнерських відносин між податківцями та майбутніми платниками податків; реалізація дітьми інтелектуальних здібностей і підтримка талановитих та обдарованих дітей; організація змістовного дозвілля.
Учасники беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.
Джерелами фінансування конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.
Для участі необхідно здійснити заповнення онлайн – заяви http://www.nusta.edu.ua, головна сторінка.
Сектор організаційного забезпечення
Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області
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