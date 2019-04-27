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Підсумки Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках - 2019» та Місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля

Суспільство | 22-04-2019, 17:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 156 156    

Підсумки Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках - 2019» та Місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля
20 квітня – у «День довкілля» добігла до кінця всеукраїнська Акція Держлісагентства України «Майбутнє лісу у твоїх руках».
Завдяки сприятливим погодним умовам на території всіх державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ Акція пройшла активно та відбулось багато заходів з посадки лісу, озеленення та благоустрою територій, а також проведено різноманітні конкурси та ознайомчо-пізнавальні заходи з учнівською молоддю.
Так, учасниками заходів:

висаджено лісів на площі понад 830 га, у тому числі більше 120 га за участі представників влади, громадськості, учнівської молоді та ЗМІ;
всього висаджено більше 3,5 млн. дерев в лісовому фонді;
упорядковано паркових територій, скверів, алей на площі 93,2 га;
в межах населених пунктів висаджено 9981 дерево та 1820 кущів;
створено нових газонів, квітників на площі 0,2 га;
ліквідовано 122 стихійних сміттєзвалища;
розчищено від сміття 28 км прибережних смуг;
розчищено та упорядковано 51 джерело;
проведено 168 ознайомчо-пізнавальних заходів та 162 заходи з благоустрою територій;
16 квітня проведено обласний «Конкурс на краще шкільне лісництво», за участі 20 команд учнівських лісництв області;
на рівні лісогосподарських підприємств проведено конкурси на кращий твір та малюнок за темою «Людина та ліс», за участі 600 учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
виготовлено та розвішано 820 шпаківень, упорядковано 35 мурашників в лісах області.

Варто відзначити проведення наймасштабніших заходів в області:

У Міжнародний день лісів 21 березня відбувся старт весняного посіву лісового насіння в ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр», що у м. Брюховичі, де за новітньою технологією запустили виробництво з вирощування лісу.
У Перемишлянському лісництві Міжнародний день лісів відзначили відновленням лісу на площі 1 га за участі представників органів місцевого самоврядування, членів Громадської ради при Львівському ОУЛМГ, представників громадської ініціативи «Друзі лісу», журналістів, студентів Національного лісотехнічного університету та активної молоді Української академії лідерства, в якій навчаються діти з усієї України (ДП "Бібрське лісове господарство" ).
У Головецькому лісництві на площі 1 га створено «журналістський ліс», за участі Львівської медіа-профспілки та журналістів Львівщини ( ДП «Славський лісгосп»).
У Бутинському лісництві на площі 0,9 га створено «прокурорський ліс», за участі працівників Львівської прокуратури та працівників військової прокуратури Західного регіону України (ДП «Жовківський лісгосп»).
На території ведмежого притулку «Домажир» здійснено озеленення та благоустрій, нові алеї висаджено  представниками Громадської Ради при  Львівському ОУЛМГ, учасниками молодіжної ради та лісівниками Рава-Руськрого лісгоспу.
У Летнянському лісництві відбулась посадка лісу за участі деревообробників, а саме: ГО "Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини", фірм-переробників деревини та журналістів (ДП "Дрогобицьке лісове господарство"). 
Встановлено рекорд України – висаджено найбільшу кількість саджанців дерев (77350) за 8 годин (рекорд встановлено за ініціативи громадської організації «Добро дій» та за підтримки Львівського ОУЛМГ і державних лісогосподарських підприємств).
Встановлено ще один новий рекорд України - "Найбільший Герб України з кипарисовика горохоплідного" (НПП «Сколівські Бескиди»).
13 квітня на території державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ відбулась загальнообласна толока за участі працівників всіх структурних підрозділів Львівської ОДА.

Участь у садінні лісу та заходах Акції також взяли представники обласної адміністрації та обласної ради, а також органи місцевого самоврядування, члени Громадської ради при Львівському ОУЛМГ, працівники обласного Центру зайнятості та Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, компанії «Пепсі кола», магазину COLUMBIA Львів в рамках співпраці компаній, які сертифіковані за схемою FSC (Лісової Наглядової Ради) та інші.

Загалом, до заходів Акцій долучилось понад 4 тис. чол., з них 2,1тис. чол. – учнівська молодь та понад 600 представників громадськості.

Лісівники Львівщини дякують усім, хто долучився до приємного процесу садіння дерев та до заходів Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках - 2019» та Місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля та закликає берегти природу рідного краю, не смітити в лісі та дотримуватись правил пожежної безпеки в лісах!
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