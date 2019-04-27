Звичайна арифметика добра Суспільство | 22-04-2019, 14:16 0 125



Як зграя маленьких буревійчиків вони налетіли на нашу машину.

Ми все зробимо! Ми поможемо! А привітайтесь зі мною! А сильний візьму більшу коробку!

Артем, Богдан, Леся, Микола, Дмитро та Сашко з першої миті просто полонили нашу групу яскравим вибухом веселощів і позитиву. Важко повірити що всі ці діти, які вважають себе рідними виховувались у дитячих будинках. Тепер вони мають свою родину.

А що у вас за машина? А який в неї двигун? А чому ваш водій такий довгий? А можна ми сядемо в середину?

Питання як маленькі градинки сиплються просто звідусіль. Ледь встигаємо відповідати. Але ситуацію рятує наш водій – Артем :

Всі, хто хоче прокататись на військовій машині- три секунди щоб поміститись в салоні!

І миттєво, весь вітер дитячих усмішок, долонек, та веселого дзвінкого щебетання затягує в салон нашого автомобіля. Та навіть за зачиненими вікнами і дверима вони махають нам руками і малюють сердечка на склі.

Взяти дітей з притулку було моєю ще дитячою мрією. – каже мама Оля. – Я ще в дитячому садочку сказала всім. Що коли виросту і стану успішною. То буду допомагати дітям.

Чоловік Ольги - Карен, спитав ще під час весілля: чого хоче його молода дружина. І вона розповіла йому про свою мрію. Карен підтримав свою наречену. Так само як підтримав донечку і тато Ольги - Борис. Втрьох вони взяли з притулку шестеро дітей. Можна довго розповідати про всі можливі і неможливі законодавчі колізії, про те що на дітей і досі не виплачується допомога, бо не оформлені якісь там документи. Але.. Тут не звикли до скиглень. Бо гасло цієї родини – бути щасливим незалежно від обставин!

Одного разу лише в родині виник смуток. Коли виявилось що в дітей є ще двоє братиків і дві сестрички. Але смуток тривав недовго – рішення було прийнято. Родина має бути разом! Проте тепер стало питання в житлі. І соціальні служби поставили умову, що віддадуть нещасних діточок, яких розлучили у притулку, лише за умови, що родина знайде можливості збільшити житло.

Ви знаєте, ми всі так молились, щоб Бог прихилився до нас, - каже Ольга. – І дитячі молитви зробили маленьке диво. Сусідка поруч сказала, що буде продавати будинок.

Тепер родині потрібно терміново знайти не багато не мало 6 тисяч доларів США, щоб всі діти жили разом і не були роз’єднані. Адже двійнята Настя та Назарчик, маленька Рита та Олексій дуже хочуть і далі жити зі своєю родиною, а не ютитись по притулках казарменого типу. Мати дім та батьків. І головне не бути роз’єднаними.

Ми готові менше їсти! Ми будемо слухняні! – маленька Леся каже з сповненими сльозами голосом. – Лише б у мами, тата і дідуся була можливість забрати малих до нас. Вони дуже хороші! Дуже - дуже!

Ціна дитячого щастя – один середньо статичний приїзд будь-якого народного депутата Верховної Ради в регіон. Тобто все від тижневого проживання в готелі до харчувань і відряджень. Або варто одному обранцю відмовитись від виплат на «оздоровлення» та «відпускних». І ця родина буде щаслива. Діти отримають батьків та рідних. От така проста арифметика добра. Та знаєте. Особисто я не сподіваюсь на таку милість. Я знаю інше - українці це щирі і добрі люди. І дитяча молитва не залишиться непочутою. І ця родина зможе зібрати необхідну суму.

Я так хочу, щоб кожна дитина в нашій країні мала сім’ю, - підвела підсумок Ольга. – Сподіваюсь, що скоро таке ганебне явище , як дитячі притулки відійдуть у минуле. І ми з вами в силах зробити це.

Тарас Грень.

