SoftServe став кращим національним роботодавцем України Суспільство | 19-04-2019, 18:54 0 340 Вчора, 18 квітня, у Києві відбулася презентація результатів міжнародного дослідження роботодавців Randstad Employer Brand Research, що ідентифікує основні тренди на ринку праці, а також визначає найпривабливіших роботодавців країни, удостоєних звання переможців Randstad Award. В Україні подібне дослідження проводилося вперше. В національному опитуванні взяли участь близько 10 тис. респондентів.



За результатами дослідження SoftServe отримав одразу дві відзнаки: «Найпривабливіший роботодавець у секторі інформаційних технологій» та «Найпривабливіший роботодавець України серед національних компаній».



«Нам надзвичайно приємно, що та унікальна корпоративна культура нашої компанії і насправді потужний фокус, який SoftServe робить на розвиток і благополуччя наших працівників, отримав таке високе визнання серед респондентів. Нам дуже пощастило з працівниками. А яскраві і талановиті люди, як відомо, притягують інших яскравих і талановитих людей. І разом ми будуємо успішну та соціально відповідальну компанію, у якій кожному з нас хочеться працювати», — говорить Анна Сологуб, директор департаменту HR Marketing у SoftServe.



Цьогорічні результати Randstad Employer Brand Research підтвердили глобальну тенденцію, що відповідність фінансовим очікуванням — не основний фактор, на який звертають увагу кандидати при виборі роботодавця. Важливішими за рівень зарплатні виявилися глобальна місія компанії, можливості для професійного розвитку та натхнення для досягнення довгострокових цілей. Відповідно, лише роботодавець з позитивною та надійною репутацією може залучити найкращі таланти на ринку. Крім того, працівники не готові весь свій час приділяти роботі, для них важливо підтримувати баланс між робочим та особистим життям, тому більш привабливими для них є компанії з гнучким графіком роботи та зручним розташуванням офісу.



Локальні українські тенденції дещо відрізняються від світових. Основні фактори при виборі роботодавця в Україні:



Приваблива заробітна плата та соціальний пакет — 79%;



Кар’єрне зростання — 50%;



Фінансова платоспроможність — 48%;



Приємна робоча атмосфера — 46%;



Цікава робота — 45%.



Довідка

Randstad Employer Brand Research — міжнародне дослідження, що проводить компанія Randstad вже протягом 18 років у 32 країнах, серед яких США, Китай, Австралія, Німеччина, ОАЕ та ін. для виявлення корпоративних, галузевих та географічних особливостей роботодавців. Щорічно у ньому беруть участь 200 тис. респондентів і 6162 компанії. В кожній країні до опитування долучається не менше 7000 респондентів, які заповнюють онлайн-анкету, що складається з 3 блоків запитань — портрет респондента, тренди на ринку праці з точки зору переваг для претендентів та опитування щодо найпривабливіших роботодавців.



SoftServe — провідна українська ІТ-компанія, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг.



SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить в трійку найбільших ІТ-компаній України. Близько 7000 співробітників працюють у європейських та американських офісах компанії, що знаходяться у 12 країнах. Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце, Варшаві (Польща).