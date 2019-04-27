Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень Суспільство | 19-04-2019, 18:50 0 363

В області продовжується реалізація Програм енергозбереження для населення. Від початку 2019 року мешканцям області компенсовано 2,5 млн грн, які скористалися Програмою енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки.

Загалом у 2019 році на реалізацію цієї Програми передбачено 18 млн грн.

Суть Програми полягає в тому, що жителі області отримують кредити на впровадження енергозберігаючих заходів з відшкодуванням 5%-15% річних відсоткової ставки з обласного бюджету.

У межах Програми також здійснюється компенсація 10% тіла кредиту позичальникам, які отримали кредити на встановлення приватних сонячних електростанцій, на що в обласному бюджеті передбачено 1 млн грн.

Водночас в області реалізується 20 районних та міських програм енергозбереження та постійно розширюється їх географія.

Департамент ПЕК та енергоздереження Львівської ОДА закликає користуватись пільговими кредитами, встановлювати енергоефективне обладнання та ощадно використовувати енергоресурси в своїх домівках.

