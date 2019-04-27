Львівщина приймає делегацію педагогів Луганської області Суспільство | 19-04-2019, 18:49 0 145

Сьогодні в у межах реалізації проекту «Змінемо країну разом» представники Сходу мали можливість відвідати Наварійську ЗОШ І-ІІІ ступенів, де побачили як функціонує апарат школи та як працює формат Нової української школи Львівщини.

“Нам приємно, що між двома областями України є така чудова освітня співпраця. Що ми можемо почути як розвиваються заклади загальної освіти в Луганську і при цьому, поділитися власним досвідом. На прикладі Наварійської школи, ми змогли продемонструвати програму реалізації Нової української школи. Я ще раз наголошую, що без шкільної бази, дитина не дасть результату навіть при використанні найкращих технологій”, - зазначила директор департаменту освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, такі освітні обміни проводитимуть і надалі.

