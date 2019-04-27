Будівництво еколого-просвітницького центру у Яворівському парку оглянув заступник Міністра екології Суспільство | 19-04-2019, 16:49 0 185



Сьогодні, 19 квітня, на Львівщині з робочим візитом перебувають заступник Міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко та начальник відділу охоронони біорізноманіття та біобезпеки Мінприроди Ганна Богданович.

Відтак, в межах поїздки заступник Міністра відвідав Яворівський НПП та ознайомився з роботою природоохоронної установи. Також, оглянув хід виконання робіт будівництва еколого-просвітницького центру та роботи з розвитку інфраструктури велотуризму в регіоні Розточчя у рамках міжнародного проекту "РовеЛове Розточчя – разом попри кордони".

Окрім цього, як зазначалась раніше, планується розширити територію Яворівського НПП. Про це сьогодні говорили на зустрічі з заступником Міністра екології та природних ресурсів Василем Полуйком спільно з директором департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Русланом Гречаником, начальником відділу охорони біорізноманіття та біобезпеки Ганною Богданович та директором Яворівського НПП Михайлом Біляком.

“Перспективи Розточчя - очевидні. Будівництво еколого-просвітницького центру, розширені горизонти для розвитку велеторизму, титанічна праця екосвітян щодо підвищення екологічної свідомості населення - всі ці речі свідчать про глобальні зміни та перспективи для Яворівщини”,- зазначив Василь Полуйко.

