До уваги закарпатців: 2 травня 2019 року закінчується кампанія декларування Суспільство | 19-04-2019, 16:44 0 127

Останній день подання декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік (далі – декларація) платниками податків, які відповідно до Податкового кодексу України зобов’язані її подати, – 2 травня 2019 року.

Нагадаємо, декларацію платники можуть подати за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог щодо електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк).

Також, громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2018 року – можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 включно.

При заповненні декларації користуйтеся Інструкцією щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 02 жовтня 2015 року № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».

Більше про декларування доходів громадян можна дізнатися в банері «Деклараційна кампанія 2019», який розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС.

ДФС у Закарпатській області

