За три місяці кампанії декларування на Львівщині вже 9 тисяч громадян подали декларації про майновий стан і доходи, з них 91 мільйонер Суспільство | 19-04-2019, 13:34 0 49



Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області на початок квітня 2019 року громадянами подано 9 тис. декларацій про майновий стан і доходи за 2018 рік, що на 7% більше, ніж за відповідний період минулого року. Такий рівень активності громадян Львівщини свідчить про підвищення рівня податкової культури.

Громадянами задекларовано 1 296 млн. грн. одержаних доходів, або 145% до суми задекларованих доходів на 01 квітня 2018 року. Податкові зобов’язання по податку на доходи фізичних осіб визначено в сумі 22,7 млн. грн., що на 10% більше, ніж за три місяці минулого року, по військовому збору до сплати – 6,0 млн. грн., що на 56% більше, ніж у попередньому році.

Найбільше задекларовано оподатковуваних доходів у вигляді: успадкованого чи отриманого у дарунок майна (260 млн. грн.), від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна (165 млн. грн.), інших доходів, які підлягають оподаткуванню (79 млн. грн.), іноземних доходів (10,6 млн. гривень).

Значні суми доходів задекларували громадяни м. Львова (525 млн. грн.), а також жителі Стрийського району (136 млн. грн.), м.Дрогобича (84 млн. грн.) та м. Червонограда (78 млн. гривень).

Найбільші додаткові суми податку на доходи фізичних осіб надійдуть до бюджету м. Львова (10,2 млн. грн.), м. Дрогобича (1,9 млн. грн.), м.Червонограда та Пустомитівського району (по 1,2 млн. грн.), м. Стрия (0,9 млн. гривень).

Доходи у сумі понад 1 млн. грн. задекларував 91 громадянин.

Одночасно нагадаємо, що до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році, залишилось півтора тижня. Останній день подання декларації про майновий стан та доходи – 02 травня 2019 року.

