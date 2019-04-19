Всі ми - УКРАЇНЦІ Суспільство | 19-04-2019, 08:25 0 82



Про таких як він кажуть – світла і сонячна людина. Навіть коли знаходишся поруч з Миколою, то відчуваєш наскільки чиста душа в цього чоловіка. І разом з тим, він оберігає спокій України на одній з найважчих ділянок. Днями, по позиції, де Микола тримає оборону разом зі своїми побратимами, російські терористичні війська випустили понад півсотні великокаліберних снарядів. Та це не злякало наших воїнів. Тим більше чо майже всі вони місцеві – з Луганської та Донецької областей.

Перший рік я почав вчитись в Луганську, - ділиться Микола. – Та все моє життя і сподівання змінила ця війна. Ми маємо спільними зусиллями навести лад в державі. В моєму підрозділі багато хлопців місцевих, але є і з інших регіонів України. Повірте, що в нас нема поділу за територіальними ознаками. Нам всім тут все рівно хто і як «балакає», і яка національність записана в паспорті. Всі ми – Українці.

До Збройних Сил України Микола пішов слідом за своїм батьком, який був мобілізований і проходив службу в славетній 95 бригаді. За словами Миколи їх родиною пишаються в рідному містечку героя Сватово. Про них розповідають в школі, на уроках мужності і запрошують на урочистості. Та потрапити на подібні заходи у наших героїв ще не вдалось. Бо вони завжди на передовій лінії оборони Батьківщини.

Тарас Грень.

