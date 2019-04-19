«Центр Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ організовує Фестиваль «Великодні забави для дітей» Суспільство | 18-04-2019, 18:13 0 113 Вже понад 9 років традицією капеланів місії «Центру Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ є організація незабутнього та веселого Великоднього свята для дітей-сиріт, дітей зі складними життєвими обставинами, які перебувають у дитячих будинках, дитячих будинках сімейного типу, школах-інтернатах та навчально-реабілітаційних центрах, дітей героїв, учасників АТО/ООС. Казкове свято для дітей-сиріт — Фестиваль «Великодні забави для дітей — 2019» відбудеться у Львові 2 травня за адресою: вул. Короленка, 7. Час проведення — 10.00 — 17.00 год.



Фестиваль «Великодні забави для дітей» — чудова нагода знайомства з їхніми великими і світлими душами. Цього року на фестивалі минулорічні переможці, вихованці Ліцею «Просвіта», ознайомлять усіх із святкуванням Великодня на Буковині. Також, під час заходу буде конкурсна програма, в якій переможцем стане один із інтернатів, дитячих будинків чи навчально-реабілітаційних центрів.



До заходу залучено понад 350 дітей, близько 200 волонтерів та курсантів.



«Запрошуємо усіх розділити радість воскресіння Христового. Приходьте з дітьми, сім’єю, друзями. На Вас чекає святкування Великодня за традиціями Бойківщини, а також: гаївки, конкурси, ігри та особливі гості фестивалю — дитячий телевізійний театр „Юрашки“, Скорпіон Роман та Віктор Харишин. Програмою заходу передбачено: ігри, гаївки, концерт, святкова дискотека, обід», — повідомили організатори.



ПРОГРАМА



9:00−9:30 — Реєстрація



10:00 — Божественна Літургія;



11:00 — Вступне слово;



12:00 — Обід/ігри та гаївки;



14:30 — Початок конкурсної програми;



17:00 — Прощання з дітьми.



Контактна інформація: о. Роман Прокопець, тел.: +38097 29 53 606. E-mail: orphancenterlviv@gmail.com



Також кожен може долучитися до проведення Фестивалю «Великодні забави для дітей», зробивши добровільну пожертву:



Банківські реквізити:



Місія «Центр Опіки Сиріт»



Приватбанк №р/р26003060441526



МФО 325321



ЄДРПОУ 37527309 *у примітці вказати: «Добровільна пожертва».